Предрасположенность к раку простаты зависит от плотности костей

Мужчины с более плотными костями с большей вероятностью могут заболеть раком простаты. Об этом свидетельствуют исследования ученых из медицинской школы университета Джона Хопкинса, сообщает innovanews.ru.

Недавнее исследование показало, что женщины с высокой костной плотностью имеют более высокие шансы заболеть агрессивной формой рака молочной железы. Эти результаты побудили Стейси Лоеб из урологического отделения медицинской школы университета Джона Хопкинса и ее коллег из проекта BLSA задаться вопросом: а не связана ли высокая костная плотность с риском развития рака простаты у мужчин?

Чтобы исследовать проблему, группа ученых использовала данные проекта BLSA, в ходе которого собиралась информация о здоровье сотен мужчин и женщин области Балтимора, начиная с 1958 года. В данном случае исследователей интересовали данные 519 мужчин, собранные в период с 1973 по 1984 годы, чтобы определить, у кого из них в конечно счете был диагностирован рак простаты. Лоеб и ее коллеги выяснили, что у 76 человек, заболевших раком, костная плотность была значительно выше, чем у здоровых мужчин.

Причины возникновения феномена пока не известны, но Лоеб думает, что фактор роста костной ткани внес вклад в развитие опухоли. Кроме того, плотность костей может отразиться на гормональном уровне, что в свою очередь способно повлиять на формирование рака простаты.

"Пока у нас нет объяснений проблемы, но это только стимулирует нас на дальнейшие исследования", заключила Стейси.

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