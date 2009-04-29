8 стран лабораторно подтвердили случаи заболевания A/H1N1

Восемь стран мира сообщили о лабораторных подтверждениях случаев заболевания новым штаммом гриппа A/H1N1, включая Германию, откуда сегодня поступили данные анализов о заболевшем жителе города Регенсбург, расположенного к северу от столицы Баварии.

Как указывается в сообщении Всемирной организации здравоохранения /ВОЗ/, размещенном сегодня на официальном сайте Роспортебнадзора, до сообщения из Германии "семь стран официально сообщили о случаях инфекции, вызванной гриппом свиней A/H1N1". "Правительство США сообщило о 64 лабораторно подтвержденных случаях, без смертных случаев. Мексика сообщила о 26 подтвержденных случаях, включая семь смертельных".

О лабораторном подтверждении случаев заболевания без смертельных исходов сообщили также Канада /6/, Новая Зеландия /3/, Великобритания /2/, Израиль /2/, Испания /2/.

ВОЗ не рекомендует вводить ограничения на повседневные виды поездок или закрывать границы. Тем, кто заболел, рекомендуется отложить зарубежные поездки, а если симптомы заболевания возникли после возвращения из такой поездки - обратиться к врачу, следуя рекомендациям национальных органов здравоохранения.

"Потребление свинины и свиных субпродуктов, подвергнутых тщательной кулинарной обработке, не несет риска заражения данным вирусом, - считает ВОЗ. - Всем людям рекомендуется регулярно и тщательно мыть руки с мылом, а при возникновении каких-либо симптомов схожего с гриппом заболевания - обращаться за медицинской помощью".

ami-tass.ru