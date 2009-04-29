Ежегодно украинцы переплачивают за лекарства $1 миллиард

Население ежегодно переплачивает 1 млрд. долларов из-за необоснованно завышенных цен на лекарства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам в Киеве после завершения расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры сообщила заместитель генпрокурора Украины Татьяна КОРНЯКОВА.

По ее словам, Генеральная прокуратура обещает усилить контроль за работой Государственной инспекции по контролю за ценами, которая должна пресекать необоснованное повышение стоимости лекарств.

«Будем жестко контролировать Госинспекцию по ценам, и будем требовать, чтобы они делали проверки и привлекали к ответственности всех тех, кто нарушает ценовую политику в Украине», - сказала она.

Также Т.КОРНЯКОВА заметила, что по итогам сегодняшнего заседания коллегии Генпрокуратура направит в Министерство здравоохранения и Министерство финансов представления с требованиями устранить нарушения в контроле за ввозом лекарств в Украину.

Вместе с тем Т.КОРНЯКОВА заметила, что Генпрокуратура ожидает от Антимонопольного комитета завершения проверки 15 оптовых фирм, занимающихся ввозом в Украину лекарств.

Заместитель генпрокурора заметила, что 90% импортных лекарств не облагаются налогом, а на большинство ввезенных партий нет сертификатов происхождения.