Вишня понижает уровень холестерина в крови

Ученые из Университета Мичигана решили подробнее изучить полезные свойства вишни. Исследование они проводили на здоровых людях 18–25 лет, которые за 12 часов до этого съели половину или целую чашку замороженной вишни. Анализы показали значительное увеличение у них уровней антиоксидантов в крови, в особенности антоцианинов.

По словам биологов, вишня повышает антиокислительную оборону организма, увеличивая активность и защитные функции полезных веществ, что в первую очередь благотворно сказывается на работе кровеносной системы.

Предполагается, что умеренное количество вишни в рационе питания (свежей или замороженной) позволяет снизить факторы риска и для сердечно-сосудистых болезней, сократить уровень холестерина и насыщенных жиров в крови, а также на 14% уменьшить веса тела и скоплений жира на животе.

KMnews