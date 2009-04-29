В Полтаве прошел первый тур Всеукраинского марафона здоровья

28 апреля 2009 года в Полтаве прошел первый тур Всеукраинского благотворительного марафона здоровья, организованный заслуженным врачем Украины, доктором медицинских наук, профессором Ольгой БОГОМОЛЕЦ при поддержке Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, О.БОГОМОЛЕЦ отметила, что основная цель первого тура - поддержка детей-сирот и детей из малообеспеченных семей, нуждающихся в современной онкодерматологической медпомощи. Профессор проведет в областных центрах Украины благотворительные медицинские осмотры учащихся школ-интернатов с помощью единственного в Украине эпилюминисцентного дерматоскопа, предназначенного для ранней диагностики перерождения родинок. Больные дети, как только будут выявлены, будут направлены на осмотр в Институт дерматологии и косметологии (Киев) и, при необходимости, бесплатно будут прооперированны.

«В течение двух месяцев в детских домах и школах-интернатах Полтавской области проходили предварительные осмотры детей. По предварительным данным, среди детей-сирот и детей из малообеспеченных семей были выявлены свыше 30 детей, которые требуют дополнительного осмотра», - сказала О.БОГОМОЛЕЦ.