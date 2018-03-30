Главный принцип употребления витаминов – не навредить

Гиповитаминоз в любом случае «Только умоляю, не говорите об авитаминозе, – подсказывает Валентина Кульчицкая, ведущий специалист Института экогигиены и токсикологии им. Медведя. – Авитаминоз – это полное отсутствие витаминов. Их резкая недостаточность приводит к цинге, рахиту, бери-бери и другим серьезным заболеваниям. Другое дело – гиповитаминоз, то есть снижение содержания витаминов в организме. Причем весной в любой стране при любом экономическом строе люди страдают от гиповитаминоза, который может проявляться достаточно болезненно.

Вот почему организм стоит поддерживать витаминами. И не обязательно покупать дорогие поливитаминные комплексы, достаточно простых аналогов отечественного производства. Одно драже на день – ведь это не очень дорого. Но к любому принятию витаминов стоит подходить очень аккуратно. Нередко украинские мамы буквально закармливают своих детей витаминами – угощают их, как конфетами. И дети стараются: за раз съедают половину упаковки. О каком умном применении здесь может идти речь?»

Как подчеркивают медики, необходимая доза витаминов зависит от того, какой образ жизни ведет человек. Для пожилых нужная одна норма, для тех, которые работают, – вторая, для тех, кто не работает – третья... Причем желательно употреблять не «чистые» витамины, а с комплексом минеральных веществ. Отдельная тема – усвоение настоящих полезных дополнений. Например, естественные витамины в большей степени задерживаются в организме, а синтетические выводятся с мочой в повышенном количестве. Это неминуемая реальность: витамины «теряются» ежедневно, вот почему ради их максимального усвоения витаминный комплекс необходимо принимать тоже каждый день.

Вообще, от сырья, из которого изготовляют витамины, зависит много. Конечно, на производстве его проверяют, но потребители не могут принимать участия в этом процессе. Следовательно, вся надежда – на добросовестного производителя. Другое дело – собственная ответственность: покупая витамины в аптеке, обязательно выучите срок их пригодности. Иначе желание поддержать свой организм пройдет мимо вас «транзитом». К сожалению, в Украине – «скромное» производство своих витаминов, потому что практически нет собственного сырья. Украинские производители заняты расфасовкой, комплектацией импортных витаминов.

Две ложки цветочной пыльцы на день «Лучше любых витаминов – две ложки цветочной пыльцы на день: утром и вечером, – рассказывает известный украинский путешественник Голтис, который увлекается исследованиями собственного организма. – Я никогда не пью витаминных комплексов. То, что создал Бог, природа – человек никогда не может сделать. Потому лично я отдаю преимущество естественным витаминам – они сбалансированы, гармонизированы. Например, цветочная пыльца. Ее нужно покупать не в аптеке, а на базаре – у пчеловодов. Посмотрите человеку в глаза и сразу поймете: стоит у нее покупать цветочную пыльцу или нет. А еще лучше за таким нежным продуктом обращаться к знакомым пасечникам».

К разным иммуномодуляторам, которые сейчас активно рекламируют, опытный путешественник тоже относится очень осторожно. По его мнению, они ослабляют организм, лишают его способности к самостоятельной борьбе за свое здоровье. Как сетует путешественник, даже у детей иммунитет сегодня чрезвычайно слаб.

Выбор Голтиса – черная редька: витамины в ней сохраняются достаточно долго. Много витаминов в свекле и капусте. Лимоны, апельсины, гранаты, а также шиповник, рябина и сушеные ягоды прекрасно хранят витамины. По мнению Голтиса, не стоит думать, что современные продукты питания выхолощены. Гречиха, кукурузная крупа, овсянка – источник витаминов группы В.

Как считают диетологи, даже если во время поста вы едите только хлеб и пьете воду, ваш организм обеспечен минимальным набором витаминов. Например, витаминами группы В, которых в хлебе достаточно. Понятное дело, весной в овощах и фруктах остается очень мало витаминов, органических кислот, минеральных веществ. Потому «выручить» наш рацион могут замороженные овощи и фрукты. Производители осваивают высокое замораживание, которое хранит витамины. А вот на парниковые овощи диетологи не делают ставки. Как правило, это генно-модифицированная продукция.

Чтобы поддержать свое здоровье, многие украинцы обращаются к БАДам. Часть из них – нелегально завезенный товар «без имени». Но если БАДы прошли клиническую апробацию, все экспертизы – не бойтесь ничего. Много добавок, которые содержат облепиху, рябину, морошку, клюкву, – это достаточно мощный комплекс витаминов. Кому-то биологически активные добавки очень помогают. А если после их приема ухудшается самочувствие, от них следует сразу же отказаться: это не ваше средство укрепления организма.

Мудрый отбор витаминов

А еще есть такое понятие, как лишняя витаминизация. В украинских школах, здравницах, летних лагерях деть пьют витаминизированные компоты, едят витаминизированную кашу и хлеб еще с 1972 года. Такие результаты обязательной витаминизации продуктов. Но не вредно ли это для детей, чьи заботливые родители кормят своих потомков сплошными овощами и фруктами и еще дают витамины осенью и весной? «Вредно», – утверждают медики.

Недавно украинские специалисты затрагивали вопрос о дополнительной витаминизации соков. От этой идеи, к счастью, отказались, хотя технологи очень захвачены витаминами. О чем говорить, если деть просят дать конфетку, а у десяти современных драже может содержаться две суточных дозы витаминов. Потому родители должны быть внимательными хотя бы к домашнему рациону питания детей.

«В нашей стране растут и овощи, и фрукты: есть все возможности для здорового полноценного питания. Потому ничего искусственного в свой организм вводить не нужно, – подчеркивает Игорь Горпинченко, доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины. – Другое дело, если человек попадает в экстремальные условия, выходит из тяжелых болезней. После употребления большого количества антибактериальных и гормональных препаратов витамины необходимы. Так же, как беременным женщинам и роженицам – и для себя, и для растущего организма».

А если человек увлекается витаминами и употребляет их больше, чем нужно, организм ведет себя мудрено: он берет себе столько полезного, сколько ему нужно. «Обратная сторона медали» – гипервитаминоз. Такое острое расстройство, которое возникает в результате интоксикации сверхвысокой дозой одного или нескольких витаминов, которые содержатся в еде или в витаминизированных лекарствах, может привести к серьезным заболеваниям. Следовательно, главный принцип употребления витаминов – не навредить.

Ксения Мелешко, журнал «Главред»

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