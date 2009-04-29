Заболевания лимфасистемы диагностируют по-новому

Американские ученые разработали новый способ диагностики заболеваний лимфатической системы, сообщает Newswise. Для получения изображения циркулирующей в лимфатических сосудах жидкости они использовали технологию, применяемую в приборах ночного видения.

Исследователи из Университета Техаса (Техас, США) подкожно вводили небольшие количества флуоресцентного красителя, который затем впитывался лимфатическими сосудами. С помощью небольшого лазера они вызывали свечение красителя, которое регистрировалось камерой ночного видения, способной улавливать очень малые количества света. Таким образом ученым удалось проследить движение красителя по лимфатическим сосудам.

По мнению руководителя исследовательской группы Евы Севик (Eva Sevick), данная технология получения изображения поможет диагностировать различные заболевания лимфатической системы до появления их симптомов. Также появляется возможность более подробного изучения путей метастазирования опухолей и влияния лечения онкологических заболеваний на работу лимфатической системы.

На следующем этапе исследований ученые собираются изучить влияние различных методов лечения на отток лимфы у пациентов, страдающих заболеваниями такими лимфатической системы, как наследственная и приобретенная лимфедема.

medportal.ru