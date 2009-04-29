От нехватки солнечного света обостряется астма

Уровни витамина D в организме влияют на тяжесть заболевания астмой, установили медики. Иммунологи Гарвардской медицинской школы рассмотрели концентрации витамина D среди 616 детей с диагностированной астмой. Для каждого ребёнка провели тестирования на чувствительность к общим аллергенам, а также рассмотрели сывороточное количество витамина D в крови и функции лёгких. Астматики, которые имели низкие уровни витамина, значительно более вероятно были госпитализированы с дыхательными симптомами, чаще реагировали на самые распространённые маркеры аллергии, как пылевые клещи, и имели серьёзные приступы болезни.

Американские иммунологи полагают, что прогулки в солнечную погоду являются необходимым условием для поддержания здоровья астматиков, поскольку ультрафиолетовые лучи служат незаменимым источником витамина D. Кроме солнечного света врачи рекомендуют давать детям витаминные добавки, которые также позволят сохранить здоровье костей, предупредить рахит и остеопороз во взрослом возрасте. Сложность получения витамина D заключается в том, что, в отличие от большинства других полезных веществ, он главным образом синтезируется в теле, а не за счёт потребления. Примерно 90% витамина D образуется в организме за счёт воздействия солнца, поэтому даже большие количества продуктов, содержащих вещество, не могут восполнить дефицит, добавляют терапевты.

ami-tass.ru