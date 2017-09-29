7-летняя Каролинка избавилась от порока сердца за один день

«Сердце для жизни» – с таким девизом 18 лет назад начали отмечать День сердца. Всемирная акция по привлечению внимания к сердечным заболеваниям ежегодно проходит 29 сентября.

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По данным Всемирной организации здравоохранения, сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смертности во всем мире. Ежегодно они уносят более 17 миллионов человеческих жизней.

В Украине количество летальных исходов от болезней сердца достигает 160 тысяч в год. Это больше, чем от всех видов рака, туберкулеза и СПИДа, вместе взятых.

Также из года в год увеличивается число болеющих детей. Тот, кто вовремя не был прооперирован, практически без шансов на выздоровление получает инвалидность.

Сегодня в Украине действуют десятки благотворительных организаций, которые помогают людям справиться с сердечными заболеваниями. Среди крупнейших благотворителей – Фонд Рината Ахметова, «Сердце на ладони», «Сердца будущего».

К примеру, благодаря проекту Фонда Рината Ахметова «Здоровое сердце» 21-му ребенку установили окклюдеры для устранения порока сердца. Подобные операции в Украине проводятся очень редко из-за высокой стоимости, а преимущество их заключается в том, что в процессе операции сердце ребенка не останавливают.

Одной из тех, кому улыбнулась удача, стала семилетняя переселенка из Макеевки Каролина Дубро. Девочка начала танцевать раньше, чем научилась ходить. Однако вскоре врачи диагностировали порок, и малышке пришлось забыть о репетициях.

Сразу после рождения у детей закрывается отверстие между предсердиями, но в случае с Каролиной этого не произошло. Более того, отверстие не просто не исчезло, но и увеличивалось в размерах.

На проведение операции родителям Каролины необходимо было собрать более 100 тысяч гривен. Однако денег у семьи переселенцев едва хватало на аренду жилья и от безысходности они обратились за помощью в Гуманитарный штаб Рината Ахметова.

Почти сразу семья получила необходимую финансовою помощь и Каролине установили окклюдер, который навсегда закроет порок сердца. Маленькую пациентку выписали из больницы уже на второй день после операции.

После выписки Каролина Дубро вернулась к прежней, здоровой жизни. Девочка забыла о страшном диагнозе и снова ходит в школу. А в прошлом году сбылась главная мечта Каролины – она танцует.