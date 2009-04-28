В Испании - 8 возможных случаев заболевания свиным гриппом

По сообщению Посольства Украины в Королевстве Испания, по состоянию на сегодня в Испании зарегистрировано 8 возможных случаев заболевания людей свиным гриппом в городах Бильбао, Валенсия, Альбасете, Теруэль, Кадис, Барселона и Жирона.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Министерство по вопросам здравоохранения и социальной политики Испании заверяет, что в стране не введена чрезвычайная ситуация, все возможные случаи заболевания взяты под контроль, а состояние больных постепенно нормализуется. Минздрав Испании поддерживает постоянную связь со Всемирной организацией здравоохранения и Европейской комиссией с целью координации усилий в связи с распространением заболевания свиным гриппом.

Посольство Украины в Испании продолжает отслеживать санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране.