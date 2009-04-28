Госпогранслужба усилила контроль на границе

Государственная пограничная служба Украины в пределах своей компетенции принимает меры по предотвращению ввоза на территорию государства возбудителей свиного гриппа.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, в данное время уточняется порядок взаимодействия пограничного ведомства с Государственной таможенной службой, Министерством здравоохранения и Министерством аграрной политики, прорабатываются технологии изъятия и утилизации зараженной продукции животного происхождения.

В ближайшее время будут внесены соответствующие изменения и дополнения в технологические схемы пропуска через государственную границу: пограничные наряды на морские суда и самолеты зарубежного следования будут направляться только после заключения санитарного врача об отсутствии на борту инфицированных лиц и зараженных грузов.

Во время проведения пограничного контроля граждан, которые прибыли из стран, где зафиксированы случаи заболевания, пограничники в первую очередь будут обращать внимание на общее состояние пассажиров и в случае выявления симптомов заболевания (соответствующий инструктаж уже проведен во всех пунктах пропуска), будут информировать медицинских работников, а также будут проводить опрос обслуживающего персонала международных рейсов с целью выявления пассажиров, которые прибыли из стран риска.

На сегодня усилен контроль во всех пограничных населенных пунктах. С целью предотвращения контрабандного ввоза в Украину мяса и мясопродуктов, а также диких и домашних животных на участки «зеленой границы» высылаются общие межведомственные группы из представителей Госпогранслужбы, Гостаможслужбы и Госдепартамента ветеринарной медицины.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе в СМИ появилась информация об эпидемии свиного гриппа в Мексике. На сегодня количество жертв свиного гриппа в Мексике достигло свыше 150 человек.

Кроме того, во многих странах мира госпитализируют больных с подозрением на свиной грипп.

Голова Всемирной организации здравоохранения Маргарет ЧЕН заявила, что вспышка заболевания в Мексике имеет "потенциал пандемии". Сегодня ВОЗ повысила уровень вероятности пандемии вируса до четвертой степени.