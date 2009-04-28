Средства - под контролем

Генеральная прокуратура Украины обещает контролировать использование средств, которые будут выделяться на мероприятия по противодействию занесению в Украину свиного гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам в Киеве заявила заместителя генерального прокурора Украины Татьяна КОРНЯКОВА.

«Что касается сейчас по свиному гриппу, то, безусловно, все, что будет надо от органов прокуратуры, - мы все будем делать. Здесь даже нет никакого сомнения. Те, кто дают деньги, - Министерство финансов и Госказначейство, те и должны контролировать. Мы их попросим, я вам обещаю. И как только мы будем видеть нарушение, мы сразу будем на него реагировать», - заверила она.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО письмо, в котором просил правительство выделить из государственного бюджета Украины 50 млн. грн. для обустройства и возможности полноценного функционирования государственного учреждения «Украинский центр гриппа и острых респираторных инфекций» Министерства здравоохранения Украины.