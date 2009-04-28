Украинцы тратят на лечение за границей около $100 млн

По оценкам экспертов, украинцы ежегодно тратят на лечение за границей около 100 млн долларов.

Об том заявила народный депутат от Партии регионов, председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА на встрече с представителями крупнейшей в мире компании по строительству, управлению и инвестированию в больницы «Interhealth Canadа», сообщили УНИАН в Донецком областном отделении Партии регионов.

По словам Т.БАХТЕЕВОЙ, например, в таких странах, как Беларусь, Россия и Германия лечение украинских граждан вообще поставлено на поток. Лечатся украинцы и в других странах: США, Великобритании, Швейцарии.

Государственных ассигнований на лечение украинских граждан за рубежом недостаточно. По данным Т.БАХТЕЕВОЙ, например, если для этих целей в 2008 году в Украине было выделено из государственного бюджета 15 млн. грн., то в 2009 году практически вдвое меньше – 7 млн. 866 тыс. грн. Для лечения детей таких денег катастрофически не достаточно. Так как, например, стоимость лечения детей с лейкозами, которым необходима трансплантация костного мозга от несемейного донора, может составлять до 100 тыс. долларов, а детей с такими потребностями в Украине ежегодно около 250 человек.

По мнению Т.БАХТЕЕВОЙ, система здравоохранения Украины не может обеспечить гражданам необходимый уровень медицинской помощи и срочно нуждается в реформировании. С целью выработки единой позиции в вопросе выбора дальнейшего пути для отечественной медицины, 20 мая текущего года будут проведены парламентские слушания, которые должны стать отправной точкой в начале построения качественно новой, отвечающей современным социально-экономическим реалиям системы здравоохранения.

Народный депутат пригласила канадских коллег принять в них участие и сказала, что за основу разработанного Комитетом и экспертами законопроекта «О финансировании здравоохранения и обязательном социальном медицинском страховании», взята так называемая бюджетно-страховая модель, которую в данное время используют во многих странах Европы.

Кроме того, Т.БАХТЕЕВА предложила представителям компании «Interhealth Canadа» выступить инициаторами строительства в Донецке центра, в котором будут делать операции «гамма-ножом». Так, данный аппарат, предназначенный для лечения онкологических больных, для бескровных операций по удалению опухолей головного мозга, имеется во всех экономически развитых странах, и даже в странах СНГ, за исключением Украины и Молдовы.

По информации пресс-службы, представители компании «Interhealth Canada» поддержали в этом Т.БАХТЕЕВУ и в ближайшее время уже подготовят соответствующее предложение с конкретными условиями.