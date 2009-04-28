Нужна межведомственная комиссия по проблеме свиного гриппа

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО просит правительство оперативно образовать межведомственную комиссию во главе вице-премьер-министром Украины с целью предотвращения занесения в Украину свиного гриппа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом говорится в письме В.ЮЩЕНКО в адрес премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как отмечается в документе, учитывая неблагоприятную ситуацию в мире относительно заболеваемости свиным гриппом, в настоящее время чрезвычайно актуальными являются определение и реализация действенных мер, направленных на предотвращение занесения и распространения на территории Украины данного заболевания.

«В связи с этим прошу Вас оперативно образовать решением правительства соответствующую межведомственную комиссию во главе с вице-премьер-министром Украины для обеспечения проведения скоординированных профилактических, противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий, осуществления эффективной информационно-образовательной работы и т. п.», – отмечается в письме главы государства.

В то же время Президент отмечает, что с целью организации постоянного мониторинга за распространением вирусов гриппа, в том числе свиного, а также для обеспечения деятельности вирусологических лабораторий государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины правительство должно предпринять все возможные меры для выделения из государственного бюджета Украины 50 млн. грн. для обустройства и возможности полноценного функционирования государственного учреждения «Украинский центр гриппа и острых респираторных инфекций» Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила правительству срочно предпринять необходимые меры для предотвращения распространения свиного гриппа в Украине.

Для организации работы в этом направлении Ю.ТИМОШЕНКО распорядилась создать специальную комиссию во главе с главным санитарным врачом Украины Александром БИЛОВОЛОМ.

Сегодня провести внеочередное заседание Кабинета министров, на котором будет решен вопрос о выделении из резервного фонда госбюджета средств для организации профилактической работы по предупреждению попадания вируса свиного гриппа в Украину.