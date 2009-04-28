Планируя поездки за рубеж, следует помнить о свином гриппе

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины учитывать существующую ситуацию с распространением вируса Н1N1 (свиного гриппа) при планировании поездок в страны, где выявлено это заболевание.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, в связи с распространением во многих странах мира вируса „свиного гриппа” министерство поручило заграничным дипломатическим учреждениям Украины отслеживать ситуацию в странах аккредитации.

Дипучреждениям поручено также установить контакт со специальными службами страны пребывания и оперативно информировать МИД о выявленных фактах заражения людей вирусом свиного гриппа.

Заграничные дипучреждения будут информировать о ситуации граждан Украины, которые временно или постоянно находятся в стране аккредитации.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила уровень угрозы распространения свиного гриппа до четвертого (всего их шесть).

Больные с подозрением на свиной грипп выявлены во многих странах мира. Погибли свыше 150 человек.