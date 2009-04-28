Расследование дела Тищенко закончат до конца мая
Обещание Генпрокурора
Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО обещает до конца мая закончить расследование уголовного дела по факту смерти подростка Александра Тищенко из Краматорска Донецкой области после прививки от кори и краснухи.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом генпрокурор сказал сегодня во время встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, состоявшейся в международном аэропорту «Борисполь» перед началом визита главы государства в Венгрию.
В.ЮЩЕНКО отметил, что вчера провел встречу с министром здравоохранения Василием КНЯЗЕВИЧЕМ, который сообщил, что все необходимые исследования уже проведены.
Поэтому, по словам Президента, было бы уместным, чтобы Генпрокуратура, в свою очередь, «поставила правовую точку».
В.ЮЩЕНКО добавил, что эта ситуация отрицательно влияет на отношение общества к прививкам, и это нужно менять.
В свою очередь, генпрокурор пообещал, что до 29 мая следствие по этому делу будет закончено.
Как сообщал УНИАН, в Украине, начиная с 26 мая 2008 года, должна была проводиться массовая вакцинация граждан в возрасте от 16 до 29 лет от кори и краснухи.
13 мая 2008 г. старшеклассник из Краматорска А.Тищенко после прививки от кори и краснухи, проведенной накануне, умер в реанимации.
19 мая 2008 г. Министерство здравоохранения прекратило кампанию массовой иммунизации молодежи против кори и краснухи.
В начале июня 2009 г. заместитель министра здравоохранения Украины Валерий БЕДНЫЙ сообщил, что в процессе проведенной в Украине кампании по иммунизации против кори и краснухи была проведена прививка 113 тыс. 139 лицам, из которых в больницы попали 207, среди них 164 ребенка.
26 августа 2008 г. Государственная служба лекарственных средств и изделий медицинского назначения сообщила, что по результатам тестирования нескольких серий вакцины для профилактики кори и краснухи производства Serum Institute of India установлено их соответствие спецификациям и требованиям Европейской Фармакопеи и Всемирной организации здравоохранения.
Комиссия Минздрава пришла к выводу, что “прямая причинно-следственная связь” между проведенной вакцинацией от кори и краснухи краматорскому подростку А.Тищенко и наступлением его смерти «не установлена».
19 сентября 2008 г. генпрокурор А.МЕДВЕДЬКО заявил, что, по данным экспертизы, школьник из Краматорска А.ТИЩЕНКО умер от прививки против кори.