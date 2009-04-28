Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила уровень угрозы распространения свиного гриппа до четвертого (всего их шесть).

Таким образом, по словам многих экспертов, медики находятся в шаге от присвоения новому вирусу гриппа статуса пандемии, передает Би-Би-Си.

Четвертый уровень угрозы, присвоенный ВОЗ свиному гриппу, означает, что вирус устойчиво передается от человека человеку.

В то же время представители ВОЗ отмечают, что эпидемия свиного гриппа в глобальных масштабах "пока не является неизбежным сценарием".

В ВОЗ заявляют о том, что меры в виде закрытия границ и жесткого контроля за прибывающими из-за рубежа сейчас не являются необходимыми.

Если в ходе встречи представителей ВОЗ, запланированной на 28 апреля, заболевание свиным гриппом будет объявлено пандемией, то это может привести к ограничению на передвижение, торговлю, а также закрытие границ стран.

Вирус распространяется воздушно-капельным путем, через прямой и опосредованный контакт между людьми.

В то же время, представители ООН заявляют, что международное сообщество лучше, чем когда-либо ранее, готово противостоять угрозе распространения нового заболевания.

Запасы антивирусных препаратов в настоящее время пополняются.

Между тем, число жертв свиного гриппа в Мексике достигло 150 человек. Всего в Мексике, по данным властей, отмечено более 1615 случаев заболевания, предположительно, вызванного вирусом свиного гриппа.

В США зарегистрировано уже 48 случаев заражения новым видом вируса. Медики Далласа подтвердили смерть троих человек от вируса заболевания, передает РИА «Новости».

Случаи заражения свиным гриппом зафиксированы и в Европе - в Испании, Великобритании и Бельгии.

Источник в Сеуле подтвердил факт смерти гражданина Южной Кореи, скончавшегося от вируса свиного гриппа. Об этом со ссылкой на южнокорейское информационное агентство сообщает агентство Франс Пресс.

В Новой Зеландии зафиксировано 56 случаев возможного заражения свиным гриппом. В Австралии – 19.

В Бразилии число госпитализированных с подозрением на свиной грипп увеличилось до 11 человек, сообщает NEWru.com.