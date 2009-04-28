Учёные раскрыли секрет "внутренних часов" человека

Секрет "внутренних часов" человека раскрыт учеными из американского Университета Вашингтона. Как сообщает сегодня лондонская газета "Дейли телеграф", научный коллектив сейчас занимается созданием лекарства, который позволит людям избежать тяжелых для организма последствий быстрой смены часовых поясов.

Последнее происходит во время длительных межконтинентальных перелетов, когда многие люди долго не могут привыкнуть к новому времени и страдают бессонницей.

Как сообщил руководитель работ Горацио де ла Иглесия, переутомление организма в результате изменения времени наступления дня и ночи происходит по причине конфликта природы двух форм сна - глубокого и так называемого быстрого сна.

При этом происходит нарушение в работе механизма "внутренних часов" человека, которые зависят от наступления дня и ночи.

Однако если первый тип сна, в котором задействованы глубинные клетки головного мозга, очень быстро привыкают к неожиданному и значительному изменению поясного времени, то нервным центрам фазы быстрого сна требуется до недели, чтобы привыкнуть к новому графику временного прихода светового дня.

Ученые уверены, что уже в ближайшее время они смогут создать специальное лекарство, которое "поможет" нервным клеткам быстрой фазы сна быстрее адаптироваться к новым условиям. В результате для многих людей за длительными перелетами на самолетах уже не будет следовать бессонница и недомогание.

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