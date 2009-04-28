Причины лишнего веса у девочек-подростков

Учеными Гарвардского Университета и Университета Вашингтона установлены причины лишнего веса у девушек – подростков: это потребление алкоголя, недостаток сна и общение в Интернете.

Результаты получены в ходе исследований, длившихся в течение года, в котором участвовали молодые американки в возрасте от 14 до 21 года. Среди участниц эксперимента был проведен опрос о пристрастиях в еде и количестве потребляемой пищи, кофе и алкоголя, длительности сна и времени, которое они проводят в Интернете. Вначале и в конце исследований у девушек были определены антропометрические данные: рост и вес.

Было установлено, что девушки-добровольцы, которые употребляли две и более порции алкоголя в неделю, спали менее 6 часов и засиживались в Интернете, набирали лишние килограммы быстрее, чем другие участницы исследования. Кстати, интересный факт: длительное время, проведенное в Интернете, добавляет в год 1,8 кг к основному весу.

dietolog.com.ua