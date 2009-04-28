Ситуация в украинской системе здравоохранения без проведения кардинальных реформ не изменится - Князевич

Без проведения кардинальных реформ ситуация в украинской системе здравоохранения не изменится.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ сегодня на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры Украины о состоянии соблюдения законодательства о здравоохранении и прокурорском надзоре по этому вопросу.

«Ситуация, сложившаяся в системе здравоохранения за 17 лет, она не то что вопиющая, она патовая. Без кардинальных изменений мы ее не исправим», - сказал В.КНЯЗЕВИЧ.

Он высказался за введение в Украине страховой медицины, отметив, что она не будет панацеей, поскольку создаст определенную нагрузку на заработную плату лиц, которые будут страховаться. Потому министр убежден, что без серьезных структурных изменений исправить ситуацию в медицине невозможно.

Вместе с тем, обращаясь к работникам органов прокуратуры, В.КНЯЗЕВИЧ отметил, что у него значительно больше критических замечаний к работе учреждений медицинской сферы, чем озвучили сегодня на заседании коллегии Генпрокуратуры правоохранители. В.КНЯЗЕВИЧ заверил, что руководство Минздрава вскоре проведет заседание своей коллегии и примет максимальные меры, в том числе накажет должностных лиц, допустивших нарушения в работе, выявленные органами прокуратуры.