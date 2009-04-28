Пряная гвоздика помогает лечить рак

Группа ученых из университета города Аль-Айн в Объединенных Арабских Эмиратах в результате проведенных экспериментов выяснила, что экстракт из гвоздики, которая широко используется на Ближнем Востоке, в странах Азии и Африки в качестве специи, может помочь в борьбе с раковыми заболеваниями.

Гвоздика еще с давних времен использовалась как антисептическое средство и как антибиотик. Исследования эмиратских ученых показали, что наряду с этими качествами гвоздика обладает способностью если не "убивать", то во всяком случае тормозить дальнейший рост раковых клеток. По их мнению, дальнейшее изучение подобных качеств гвоздики может привести к созданию лекарства для лечения таких заболеваний как лейкемия, а также других злокачественных опухолей.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, к 2030 г. число смертей от рака может более чем удвоиться. Специалисты ВОЗ считают, что только в 2009 г. число случаев заболевания раком составит 12 млн, количество смертей от него - семь млн человек.

newsland.ru