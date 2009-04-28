В 2008 году украинцы усыновили 14 ВИЧ-инфицированных детей

В Украине растет количество приемных семей, которые берут на воспитание ВИЧ-инфицированных детей или детей, рожденных от ВИЧ-инфекцированных родителей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.

Так, по информации Государственного департамента по усыновлению и защите прав ребенка Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, на начало 2008 года функционировало пять семей, в которых воспитывались 11 ВИЧ-инфицированных детей. В 2008 году украинские граждане усыновили 14 детей с ВИЧ/СПИД.