Число жертв свиного гриппа в Мексике достигла 149 человек

Предположительное число жертв свиного гриппа в Мексике достигло 149 человек, сообщили власти страны.

По их данным, наличие вируса свиного гриппа подтверждено у 20 умерших. Результаты тестов в остальных случаях ожидаются. Заболели гриппом более полутора тысяч человек, сообщает радио «Свобода».

В США подтверждены 40 случаев свиного гриппа, ни один из заболевших не умер.

Первый в Европе случай заболевания свиным гриппом подтвержден в Испании, у человека, недавно вернувшегося из Мексики.

По всему миру принимают экстренные меры, чтобы предотвратить распространение болезни.

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