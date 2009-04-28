Число жертв свиного гриппа в Мексике достигла 149 человек
11:02, 28 апреля 2009Страна
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Больше полторы тысячи заболели
Предположительное число жертв свиного гриппа в Мексике достигло 149 человек, сообщили власти страны.
По их данным, наличие вируса свиного гриппа подтверждено у 20 умерших. Результаты тестов в остальных случаях ожидаются. Заболели гриппом более полутора тысяч человек, сообщает радио «Свобода».
В США подтверждены 40 случаев свиного гриппа, ни один из заболевших не умер.
Первый в Европе случай заболевания свиным гриппом подтвержден в Испании, у человека, недавно вернувшегося из Мексики.
По всему миру принимают экстренные меры, чтобы предотвратить распространение болезни.
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