Длительный сон приводит к диабету

Люди, которые спят слишком много или слишком мало, находятся под угрозой развития диабета второго типа, так как у них ухудшается усваивание глюкозы. К такому выводу пришли врачи медицинского факультета Университета Лаваля (Université Laval`s Faculty of Medicine) во Франции, проанализировав привычки 276 человек за шестилетний период. Они зафиксировали, что в течение этого времени около 20% из тех, кто нарушал продолжительность собственного сна в ту или иную сторону, приобрели либо диабет второго типа, либо пониженную чувствительность к глюкозе против всего лишь 7% заболевших среди людей, кто придерживался оптимальной продолжительности сна.

Даже после исключения таких существенных факторов, как, например, различия в массе тела среди обследуемых, риск диабета и понижения эффективности инсулина был все же в два раза выше у тех, кто не соблюдал оптимальные рамки времени сна. Медики также предупреждают, что диабет не единственный риск, связанный с продолжительностью сна. Растущее число исследований пролило свет на подобные отношения между сном и ожирением, заболеваниями органов сердечно-сосудистой системы и даже смертностью. Авторы отмечают, что семи-восьмичасовая продолжительность сна является оптимальной среди взрослых для того, чтобы защитить организм от распространенных болезней и преждевременной смерти.

Люди спят в наши дни все меньше и меньше. Если в 1960 году цифры указывали, что взрослые спали в среднем восемь-девять часов в сутки, то к 1995 году значения показателей снизились до семи часов. А в 2004 году, по данным статистики, уже треть взрослых в возрасте от 30 до 64 лет спали меньше шести часов за одну ночь. И хотя вопрос о влиянии недостаточности сна на состояние организма обсуждается достаточно широко в наши дни, следует также внимательно отнестись и к другой стороне медали — чрезмерно длительному сну. Популярное утверждение о том, что сна много не бывает, становится мифом, следование которому также может осложнить состояние нашего здоровья.

Авторы исследования — Жан-Филипп Чапу (Jean-Philippe Chaput), Анжело Тремблай (Angelo Tremblay) и Жан-Пьер Деспре (Després) опубликовали результаты данного исследования на веб-сайте журнала «Медицина сна».

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