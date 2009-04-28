Разработан новый метод лечения ожогов и ран

Чилийские ученые разработали оригинальный способ использования панцирей ракообразных для регенерации повреждений человеческой кожи.

Химики из университета города Консепсьон, используя новый метод обработки хитина - вещества, находящегося в твердой оболочке членистоногих, получили отличный стимулятор роста клеток человеческой кожи. "Это вещество /хитин/ используется как подпорка роста, помогая человеку восстановить собственный кожный покров и при этом оно не оставляет, в отличие от "кожных заплат" /т.е. пересадки кожи/ никаких шрамов", - пояснил руководитель научной группы Гало Карденас. - Одно из преимуществ метода - совместимость с организмом человека: ведь это биополимер естественного происхождения, служащий гарантией против отторжения. Кроме того, эта "искусственная кожа", эластичная, прозрачная и биологически активная, помогает избежать болезненных перевязок".

Препарат, опробованный почти на 50 пациентах, как обещают исследователи, поступит в продажу в ближайшие два месяца.

Одновременно ученые из университета Вальпараисо объявили, что совместно с коллегами из двух других вузов работают также над восстановлением кожного покрова путем использования стволовых клеток, извлеченных из организма самого пострадавшего. Как известно, эти клетки способны создавать новые ткани и нарастить здоровую кожу.

Лечение ожогов повреждений кожи с помощью современного арсенала медикаментов - процесс дорогостоящий и довольно длительный. Достижение чилийских ученых обещает помочь тем, кто пострадал от ожогов и ран, и рискует всю жизнь носить на коже уродующие шрамы.

newsland.ru