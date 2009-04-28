Появилась дешевая вакцина от холеры

Международный институт вакцинологии (Сеул, Южная Корея) объявил о завершении разработки дешевой вакцины от холеры.

Стоимость лекарства составляет около одного доллара США за дозу. На сегодня, самая дешевая вакцина стоит около 18 долларов, что для развивающихся стран слишком накладно.

Вакцина изготовлена на основе разработок, сделанных во Вьетнаме, при поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс, а также правительств Швеции и Южной Кореи.

Лекарство успешно испытано на жителях трущоб индийского города Калькутта.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2007 году холера унесла 4 031 жизнь. Всего заболевание поразило 177 963 человека в 53 странах, преимущественно африканских. Международный институт вакцинологии подчеркивает, что это всего лишь официальные данные, реальные потери от холеры оцениваются в 120 тысяч смертей в год.

Институт был основан по инициативе ООН в 1997 году. Это единственное международное учреждение, разрабатывающее вакцины для бедняков.

newsland.ru