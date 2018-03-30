Школа калечит детей?

Нарушение осанки, плоскостопие… Скажете, кто из родителей всерьез воспринимает эти “мелочи”? Однако в будущем такие дефекты чреваты серьезнейшими последствиями. Они могут появиться в любом возрасте до окончания роста ребенка, но наиболее опасный период между 8—14 годами (около 70% заболевших). Можно ли предупредить эти патологии? Наш собеседник — заведующий кабинетом профилактики и коррекции сколиоза и плоскостопия консультативно-диагностического центра НИИ профилактической педиатрии и восстановительного лечения Научного центра здоровья детей РАМН, профессор, членкор Международной академии наук, врач-ортопед высшей категории Теймураз МАЦКЕПЛИШВИЛИ.

Секрет — в здоровье

— Теймураз Яковлевич, быть статными мечтают все юноши и девушки. Но во взрослой жизни, увы, стройняшек не так много. О чем говорят ваши наблюдения и тотальная диспансеризация школьников столицы, которая сейчас проводится?

— По данным диспансеризации, у школьников за последние годы почти в два раза выросло количество заболеваний позвоночника. В результате — в четырех случаях из пяти это приводит к “взрослому” остеохондрозу, который оборачивается межпозвоночными грыжами, радикулитами и т.д., а иных делает инвалидами. По данным углубленных педиатрических осмотров детей в дошкольных учреждениях, в последнее десятилетие нарушения костно-мышечной системы стоят на первом месте среди всех встречающихся морфофункциональных отклонений. В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) растет число детей с асимметричной осанкой, с деформациями грудной клетки и нижних конечностей.

— Каковы симптомы самого распространенного из детских ортопедических заболеваний — сколиоза?

— Греческое слово “сколиоз” (по-латыни scoliosis) означает “кривой”. Основной симптом — боковое искривление позвоночника и его скручивание вокруг своей оси (торсия). Но этот недуг нужно рассматривать не только как ортопедическую деформацию, а как сложное заболевание костной и нервно-мышечной системы растущего организма.

Эта прогрессирующая патология, развиваясь, вызывает тяжелые, зачастую необратимые деформации скелета ребенка. У больных сколиозом не только уродуется фигура, но происходят функциональные нарушения состояния внутренних органов, в первую очередь — сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Малый рост, сутулость, а в тяжелых случаях и горб меняют психику подростков, особенно девочек — они становятся нелюдимыми, раздражительными.

Кстати. Девочки заболевают сколиозом в 4—6 раз чаще, чем мальчики. Болезнь начинается с нарушения осанки. Первыми аномалию должны заметить родители. Неправильная поза в положении сидя, стоя, странная походка не должны остаться без внимания и педагогов.

— Согласно исследованиям, почти 70% юношей и девушек эти страшные заболевания приобретают в школе, а значит, их можно предотвратить? Какие меры профилактики посоветуете вы — специалист, работающий с детьми более 30 лет?

— Если своевременно оказать амбулаторную помощь, у детей с нарушениями осанки и сколиозом можно приостановить дальнейшее нарастание деформаций и стабилизировать позвоночник. Однако из-за отсутствия в нашей стране единой государственной программы и слабо развитой сети спецмедучреждений для лечения детей с нарушениями осанки и начальными формами сколиоза подавляющее большинство их остается без квалифицированной помощи или попадает в руки непрофессионалов. Проблема не только медицинская, но и социально-экономическая, требующая вмешательства государства.

— В Москве поголовная диспансеризация школьников выявляет заболевших. Дальше-то что? Ответственность на родителях? А достаточно ли для этого специальных медучреждений, клиник?

— Увы. Специализированных клиник даже в Москве очень мало. Кабинеты ЛФК в поликлиниках, кое-где реабилитационные отделения, есть больницы. К счастью, в минувшем ноябре открыт кабинет профилактики и коррекции сколиоза и плоскостопия у детей и подростков на базе нашего центра, куда дети приходят по направлениям из поликлиник.

Но, согласитесь, при такой распространенности патологии на всю огромную Москву этого крайне мало. Ведь только ортопед способен правильно поставить диагноз и назначить лечение, которое не усугубит искривление позвоночника. И массаж детям нужен не любой, а дифференцированный, устраняющий дисбаланс мышц, чтобы укреплялись и сокращались ослабленные и растянутые мышцы, а те, что напряжены и сокращены, растягивались. Иначе получится обратный эффект.

Считаю, в том, что дети выходят из школы “кривыми”, есть огромная вина и родителей. Но сегодня одни больше озабочены хлебом насущным, для других приоритетны языки, музыка, но только не здоровье. Хотя, в принципе, у России достаточно и хороших специалистов, и технологий, которые способны помочь подросткам выпрямиться. В их числе — физиотерапия, бальнеотерапия, сауна, ЛФК, плавание, массаж, спорт.

Многое можно поправить при начальных формах сколиоза, когда еще не произошли костные структурные изменения в позвоночнике. Педиатры должны предупредить родителей о том, что сутулиться и горбиться склонны дети с нарушениями зрения (близорукость, косоглазие) и те, у кого есть проблемы с носовым дыханием (аденоиды, искривление носовой перегородки и др.). У детей с нервной патологией чаще возможны сколиозы, кифосколиозы, плоскостопие, нарушение осанки. А при бронхиальной астме, бронхитах весьма часты нарушения осанки и деформация позвоночника.

Куда направить свои стопы?

— Теймураз Яковлевич, неужели и плоскостопие также сильно поразило Россию?

— Видно, не случайно плоскостопие называют болезнью цивилизации. В Европе и Северной Америке острым ортопедическим недугом страдает примерно 70% населения. Но в Индии — только 4%. Почему? Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло: бедных индийцев спасает привычка ходить босиком. По данным местных исследователей, плоскостопие наблюдается лишь у 2% тех, кто впервые надел обувь примерно в 12 лет. Стопа для человека — орган опоры и выполняет функцию рессоры за счет двух имеющихся у нее сводов: поперечного и продольного. Благодаря такой конструкции стопа при каждом шаге амортизирует 70% ударной волны. В результате смягчается и уменьшается нагрузка на суставы ног и позвоночник.

Кстати. По объему работы стопу можно сравнить с сердцем. Если сердце за сутки сокращается 100 тысяч раз и перекачивает 5 тонн крови, то стопы за то же время отталкиваются 10—15 тысяч раз и выдерживают давление, равное 640 тоннам.

— Может ли деформация стоп отрицательно повлиять на деятельность других органов?

— Возникающие проблемы у 80% населения связаны с деформациями стоп, а потому лечение сколиоза надо начинать с их коррекции. Статическое плоскостопие — самый распространенный вид этого дефекта. Плоскостопие у детей дошкольного и раннего школьного возраста обычно нефиксированное и хорошо поддается исправлению. К 6—7 годам происходит нормализация и формирование физиологических сводов стоп. Поэтому супинаторы сразу назначать не следует. Супинаторы или ортопедическую обувь следует применять, если у детей школьного возраста обнаружили тенденцию к стойкому плоскостопию. Однако это даст положительный эффект в том случае, если с ребенком проводить упражнения для укрепления мышц и связок стопы.

…Сколиоз — проблема не только ортопедическая, но и всей педиатрии. Поэтому мамам с детьми надо чаще навещать педиатров с этой целью. А школьным врачам при подозрении на заболевание направлять детей в кабинеты профилактики и коррекции сколиоза и плоскостопия для консультации и определения дальнейшей тактики их лечения. Прошло то время, когда первыми диагноз “сколиоз” ставили портные, а лечили его бабушки. Нужна массированная медицинская атака на недуг, который калечит не только тело, но и душу ребенка.

Памятка для родителей

Нельзя маленького ребенка сажать и ставить на ноги, пока он физически не окрепнет.

В школе необходимо периодически менять место в классе во время занятий.

Парты должны соответствовать росту детей, особенно в первые четыре года обучения.

Перед дисплеем компьютера нельзя долго сидеть в одном положении, выполняя одни и те же движения.

Спать лучше на спине или животе и обязательно на жесткой постели, подушка должна быть маленькой и плоской.

Недопустимо чтение книг в постели.

Тяжелые портфели нельзя постоянно носить в одной руке, а до 5-го класса носить ранец.

Вредно сидеть нога на ногу и стоять, опираясь на одну ногу.

Детей со сколиозом III—IV степени в школе следует освобождать от труда и уроков физкультуры.

Ходить босиком хотя бы летом по неровной почве.

Заниматься спортом — ходить по бревну, кататься на лыжах, коньках, на роликах, лазать по канату. Очень полезно плавание.

Размер обуви выбирать по стопе и полноте, с учетом погоды и сезона. Не следует носить мягкие тапочки и такую же обувь. Для детей раннего возраста наиболее рациональны ботинки с твердой подошвой и каблуками высотой 1—2 см, удерживающие в правильном положении не только стопу, но и весь голеностопный сустав.

Ванны с прохладной водой — улучшают мышечно-связочный аппарат стоп.

Полезны ходьба на носках и на пятках, на наружных поверхностях стоп, захватывание и перекладывание пальцами стоп мелких предметов, перекладывание мяча с помощью обеих стоп, сжимание пальцев стопы “в кулак”, хлопки подошвами и т.д.

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