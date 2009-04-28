Рыба спасает от сердечной недостаточности

Старение организма приводит к тому, что сердце не может более прокачивать необходимое телу количество крови. Сердечная недостаточность является основной причиной госпитализации в возрастной группе после 65 лет.

Исследования израильских врачей, однако, показали, что употребление семги или других видов жирных рыб раз в неделю значительно снижает риск заболевания для мужчин.

Причиной этого является наличие в жире рыб так называемых кислот группы "омега-3".

В статье, опубликованной исследователями в European Heart Journalсообщается: " Исследования доказали, что употребление рыбы и жирной "омега-3" кислоты помогают в борьбе с ухудшением работы сердца, прежде всего, с понижением кровяного давления и сбоями сердечного ритма".

newsland.ru