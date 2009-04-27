Минздрав принимает неотложные меры, чтобы предупредить свиной грипп

Министерство здравоохранения Украины предпринимает неотложные меры по предотвращению попадания вируса свиного гриппа на территорию страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Министерстве здравоохранения Украины сообщил главный государственный санитарный врач Украины Александр БИЛОВОЛ.

По его словам, вчера по поручению руководства государства состоялось заседание оперативного штаба, сформированного в связи с неблагоприятной ситуацией в мире по заболеваемости свиным гриппом и для предотвращения распространение вируса в Украине.

“Украина направила запросы во Всемирную организацию здравоохранения относительно предоставления украинским специалистам всей имеющейся информации о свином гриппе. У нас есть также договоренность с главным санитарным врачом России ОНИЩЕНКО относительно общих действий в преодолении инфекции, мы будем сотрудничать с российскими специалистами. В Министерстве здравоохранения будет работать горячая телефонная линия по информированию об эпидемической ситуации со свиным гриппом – 200-07-80", – отметил А.БИЛОВОЛ.

В свою очередь, первый заместитель главного государственного санитарного врача Украины Людмила МУХАРСКАЯ отметила, что за последние несколько лет мир трижды сталкивался с угрозами распространения смертельных высокопатогенных вирусов – SARS, птичьего гриппа и свиного гриппа.

“Минздрав в свое время не допустил распространения SARS и птичьего гриппа в Украине, относительно свиного гриппа - меры будут такими же”, – сообщила Л.МУХАРСКАЯ.

Основным профилактическим мероприятием, по ее словам, является недопущение возбудителя свиного гриппа в страну.

“Для этого во всех аэропортах государства усилена санитарная безопасность, оборудованы изоляторы, проводятся инструктажи, как вести себя членам экипажа, если в самолете окажется пассажир с симптомами инфицирования свиным гриппом. С Мексикой у нас прямых авиарейсов нет, но есть транзитные через Европу”, – отметила Л.МУХАРСКАЯ.

Она отметила, что особенно внимательными к своему здоровью должны быть те, кто последние 10 дней находился в странах, где зафиксированы случаи распространения и инфицирования возбудителем свиного гриппа.

Первый заместитель главного государственного санитарного врача подчеркнула, что в мире нет вакцины против этого вируса.

Говоря о путях передачи вируса, Л.МУХАРСКАЯ отметила, что человек может очень быстро заразиться им, ухаживая за свиньей, однако при употреблении термически обработанной свинины заболеть этим гриппом невозможно.

В свою очередь, заместитель директора Украинского центра гриппа и ОРВИ Министерства здравоохранения Украины Алла МИРОНЕНКО сообщила, что вирус свиного гриппа изменился – стал передаваться от человека к человеку.

“Клинически болезнь не отличается от обычного гриппа, однако существуют генетические отличия. Положительно то, что течение болезни – средней тяжести", – отметила она. К тому же, по словам А.МИРОНЕНКО, есть специфические действенные лекарства для преодоления вируса, которые зарегистрированы и в Украине.

Как сообщал УНИАН, в Мексике от свиного гриппа скончались 103 человека, 1614 госпитализированы с симптомами данной болезни. Ранее власти Мексики официально подтвердили факт смерти 20 человек от свиного гриппа H1N1, причина еще 48 летальных исходов пока точно не установлена. В США этим вирусом заразились 20 человек, в Канаде – 6. Кроме того, по последним данным, в Италии, Дании, Швейцарии, Испании и Франции выявлены больные с подозрением на свиной грипп.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет ЧЕН заявила, что вспышка заболевания в Мексике имеет "потенциал пандемии".

Грипп свиней – высококонтагиозная остропротекающая болезнь, которая характеризуется резко выраженной лихорадкой, общей слабостью и поражением органов дыхания. Вирус гриппа свиней (ВГС) может вызывать заболевания у людей, и наоборот, установлена возможность заражения свиней гриппом людей.

Впервые болезнь диагностирована в 1918 году в США во время пандемии гриппа людей.

Вирус гриппа свиней нестойкий к физическому и химическому влиянию. Температура 60 градусов по Цельсию на протяжении 20 минут полностью инактивирует вирус гриппа.