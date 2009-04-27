В Италии, Дании и Швейцарии у больных подозревают свиной грипп

В Италии, Дании и Швейцарии выявлены больные с подозрением на свиной грипп.

Как сообщает сегодня итальянское агентство ANSA, в Италии выявлен один случай у женщины из Венеции, которая недавно вернулась из Сан-Диего (Калифорния, США). Медики отмечают, что угрозы ее жизни нет.

5 случаев заболеваний, похожих на свиной грипп, зафиксировано в Дании. Больные сейчас находятся на обследовании в двух госпиталях, сообщает датский телеканал TV2 News. По данным телеканала, четверо из них недавно вернулись из Мексики, а пятый находился на юге США.

При этом, по данным телеканала, Дания накопила в резервах около тонны препарата от птичьего гриппа Tamiflu, который считается эффективным и от свиного гриппа.

Как передает швейцарское агентство ATS, 5 случаев заболеваний, похожих на свиной грипп, выявлено в этой стране. Все пятеро пострадавших недавно вернулись из Мексики.

Как сообщал УНИАН, один случай свиного гриппа был также зарегистрирован в Испании, 4 подозрения на свиной грипп – во Франции.

В Мексике, откуда и начал распространяться свиной грипп, от него уже умерли 103 человека, около полутора тысяч – поражены его вирусом.