Свиной грипп уже в Европе - в Испании

Еврокомиссия подтверждает выявление первого случая заражения свиным гриппом в Европе – в Испании.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, в Брюсселе, об этом на брифинге заявила представитель Еврокомиссии Нина ПАПАДУЛАКИ.

“Мы имеем подтверждение от испанской власти о выявлении первого случая в Европе”, - сказала она.

В то же время, в Еврокомиссии сообщили, что называть грипп свиным не совсем правильно, поскольку в действительности не было зарегистрировано ни одного случая заражения людей от свиней или в результате употребления свинины. Новый грипп является своеобразным видом гриппа, который объединяет в себе вирусы обычного человеческого гриппа, птичьего гриппа и заболеваний свиней.

В Еврокомиссии также сообщили о том, что на сегодняшний день, по оценке Всемирной организации здравоохранения, уровень опасности составляет 3, пандемия объявляется при достижении уровня 6.

Как сообщал УНИАН, в Мексике от свиного гриппа уже умерли 103 человека, 1614 госпитализированы с симптомами этой болезни. В США этим вирусом заразились 20 человек, в Канаде - шестеро.

Председатель Всемирной организации здравоохранения Маргарет ЧЕН заявила, что вспышка заболевания в Мексике имеет ”потенциал пандемии”.