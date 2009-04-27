Завтра в Украине потеплеет.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 28 апреля будет малооблачно. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в Карпатах местами порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, в горах местами около 0°; днем 20-25°, в Карпатах и на побережье Крыма 14-19°.

В Киевской области завтра малооблачно. Без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 20-25°, в столице ночью 8-10° тепла, днем 23-25°.