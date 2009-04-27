В 15.00 в Минздраве состоится брифинг по вопросам свиного гриппа
13:30, 27 апреля 2009Страна
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С участием ведущих инфекционистов
Сегодня, 27 апреля, в 15.00 в Министерстве здравоохранения Украины (Киев, Грушевского, 7, ІІІ этаж, малый зал коллегий) состоится брифинг по вопросам предотвращения занесения и распространения на территории Украины свиного гриппа.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
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