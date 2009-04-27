В Украине создана группа для изучения проблем со свиным гриппом
"Страна надежно защищена» - Тимошенко
В Украине на сегодняшний день создана специальная группа специалистов для изучения вопросов, связанных со свиным гриппом.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила журналистам сегодня на брифинге в Кагарлыкском районе Киевской области.
«В Украине создана специальная группа, которая тщательным образом проверяет (ситуацию – УНИАН). Сейчас ученые отрабатывают подходы к вакцинации и защите от таких явлений, и я думаю, что Украина будет надежно защищена от этого», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Как сообщал УНИАН, в Мексике от свиного гриппа на сегодняшний день скончались 103 человека, 1614 госпитализированы с симптомами болезни. В США этим вирусом заразились 20 человек, в Канаде - шестеро.
Глава Всемирной организации здравоохранения Маргарет ЧЕН заявила, что вспышка заболевания в Мексике имеет "потенциал пандемии".