Антицеллюлитные средства - чистое надувательство?

Известно, что на желании женщин избавиться от целлюлита делаются миллионы. Но каково качество средств, имеющихся в продаже? Этому вопросу посвящает свой материал сайт немецкого еженедельника Focus.

В течение четырех недель 300 женщин испытывали десять наименований антицеллюлитной продукции, восьми кремов и двух приборов. Все средства, неважно, дешевые или дорогие, получили оценку "неудовлетворительно" - это результат исследования немецкой организации по сравнению потребительских товаров Stiftung Warentest.

В испытаниях участвовала продукция фирм Christian Dior, Frei, L´Oréal, Garnier, Nivea, dm и Florena - за четыре недели ни один крем не дал видимого эффекта. То же самое относится к массажным приборам с функцией вибрации.

"Лучше вложите деньги, которые вы готовы потратить на антицеллюлитную продукцию, в занятия спортом, а также нежирную и здоровую пищу. Так будет проще справиться с целлюлитом", - советует журнал своим читательницам.

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