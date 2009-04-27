Больные с симптомами свиного гриппа обнаружены в Европе и Океании.

Как сообщает «Лента.ру», в Великобритании член экипажа самолета, выполнявшего рейс из Мехико в Лондон, был госпитализирован с симптомами свиного гриппа.

Кроме того, по данным AFP, с подозрением на свиной грипп была госпитализирована группа из 22 студентов колледжа в Новой Зеландии, вернувшихся из Мексики. До этого считалось, что свиной грипп распространяется только в Мексике и на территории США.

По последним данным, число жертв свиного гриппа, мутировавшего вируса, представляющего собой комбинацию человеческого, свиного и птичьего гриппа, составляет более 100 человек. Все погибшие проживали на территории Мексики. Почти 1800 человек госпитализированы с признаками болезни.

До 20 человек заболели свиным гриппом в США. По имеющимся данным, с симптомами болезни были госпитализированы 9 учеников одной из частных школ в нью-йоркском районе Квинс, а также еще десять человек, проживающих в штатах Техас, Канзас и Калифорния. Ряд американских СМИ сообщили, что около двух недель назад Президент США Барак ОБАМА во время визита в Мексику общался с человеком, который впоследствии умер от свиного гриппа. Пресс-служба Белого дома выступила с заявлением о том, что с Б.ОБАМОЙ все в порядке и что он не заболел.

Из-за угрозы распространения заболевания в Мексике на неопределенный срок отменены все массовые мероприятия, до 6 мая прекращены занятия в школах. Жители Мехико стараются не выходить из дома и запасаются марлевыми лицевыми повязками.

Представители Всемирной организации здравоохранения выразили опасение, что эпидемия свиного гриппа в Мексике может перерасти в пандемию. По имеющимся данным, вирус передается от человека к человеку.

Вакцины от свиного гриппа пока не существует; известно, что крупнейшие фармацевтические компании уже активно работают над ее созданием. Пока что всех больных, госпитализированных с подозрением на свиной грипп, лечат с помощью известных противовирусных препаратов.