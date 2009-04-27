Япония передала Житомирскому медцентру аппарат УЗИ

Посольство Японии в Украине передало медицинскому центру Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Житомирской области аппарат ультразвукового исследования стоимостью около 300 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Украины в Житомирской области.

По словам работника пресс-службы Сергея УЛАНОВА, в 1986 году с 9 по 23 мая 289 работников пожарной охраны Житомирской области принимали участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Из них 65 уже умерли, 77 стали инвалидами, работать остались лишь 22, но они болеют в результате полученных больших доз радиационного облучения.

По словам С.УЛАНОВА, значительной опорой для ликвидаторов из Житомирской области стала благотворительная акция японской ассоциации “Чернобыль-тюбу”, которая работает с ними с 1993 года. За это время организация оказывала помощь чернобыльцам в лечении и оздоровлении, приобретении лекарств и инвалидных колясок. Японцы поддерживают семьи погибших ликвидаторов материально и продуктами питания.

С.УЛАНОВ сообщил, что в 2006 году для обследования чернобыльцев и работников, которые несут службу в Чернобыльской зоне и принимают участие в ликвидации пожаров на радиационно загрязненной территории, Главным управлением МЧС в области был открыт медицинский центр. Его оснащение было проведено при поддержке «Чернобыль-тюбу».