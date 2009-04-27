В Мексике от свиного гриппа скончались более 100 человек

В Мексике от свиного гриппа скончались103 человека, 1614 госпитализированы с симптомами болезни, передает РИА «Новости».

Ранее власти Мексики официально подтвердили факт смерти 20 человек от свиного гриппа H1N1, причина еще 48 летальных исходов пока точно не установлена.

В США этим вирусом заразились 20 человек, в Канаде - шестеро. Глава

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет ЧЕН заявила, что вспышка заболевания в Мексике имеет "потенциал пандемии".

Вместе с тем, исполняющий обязанности генерального директора ВОЗ по охране здоровья и окружающей среды Кейжи ФУКУДА заявил, что мир подготовлен к борьбе с угрозой пандемии гриппа лучше, чем до того, как столкнулся 5 лет назад с эпидемией птичьего гриппа.

По его словам, уже ведется разработка вакцины против свиного гриппа, сообщает радио «Свобода».