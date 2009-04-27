Яд скорпиона спасёт от рака?

В течение более десяти лет учёные Университета Вашингтона и Университета Джона Хопкинса анализировали свойства хлоротоксина, небольшого пептида, изолированного из яда скорпиона, в качестве потенциального средства лечения раковых клеток. Генетики связывали действие хлоротоксина со многими типами опухоли, включая опухоль головного мозга.

Специалистам удалось доказать, что хлоротоксин замедляет вторжение раковых клеток в органы тела, а в сочетании с работой наночастиц удваивает защитный эффект против развития опухоли. Благодаря наночастицам усилился также эффект терапевтических молекул вокруг каждой из них.

Лабораторные эксперименты проводились на мышах. Клиницисты использовали объединение 10 молекул хлоротоксина с одной наночастицей. Такое воздействие благоприятно предотвращало распространение рака в головном мозге. Было замечено, что нахождение наночастиц и хлоротоксина на поверхности клеток позволяло блокировать изменение их формы - ещё одно важное условие для свободного проникновения клеток рака по всему организму. Ранее врачи пытались применять наночастицы для лечения онкозаболеваний либо в химиотерапии, либо в терапии, направленной на нарушение генетической активности раковых клеток. Впервые американским онкологам удалось использовать наночастицы в терапии, которая позволяет физическим способом останавливать распространение опухоли.

Предполагается, что новая методика будет полезна для лечения не только рака мозга, но и молочной железы, кожи, лёгких, простаты, толстой кишки и яичников.

newsland.ru