Псевдодиагнозы, которые наиболее распространены

Как часто легкое недомогание иные доктора превращают в серьезную болезнь, прописывая редкие лекарства, дорогостоящие процедуры! При этом многие из нас даже не догадываются, что на нас делают большие деньги

Дабы этого не происходило, мы решили перечислить наиболее частые псевдодиагнозы (модные "болезни" больших городов), которые время от времени появляются в медицинских картах.

Синдром хронической усталости (СХУ)

Самый модный диагноз для жителей мегаполисов. Сумасшедший ритм города нагоняет усталость на всех: банкиров, менеджеров, студентов и домохозяек. Причем женщины подвержены злополучному синдрому в гораздо большей степени - доля страдающих СХУ дам составляет целых 80%.

Симптоматика загадочной болезни впечатляет: постоянная усталость неизвестно от чего, нежелание работать после отпуска (особенно семидневного), снижение двигательной активности (попросту говоря, нежелание сползать с дивана). Здесь же депрессия, проблемы с памятью, лихорадка и даже болезненность лимфоузлов. Бороться с СХУ нам предлагают разными способами: прибегая к тибетской медицине, посещая сеансы психотерапевта, поглощая кислородные коктейли, БАДы. Неизменно одно - лечение предстоит длительное и дорогостоящее.

Что делать. Прежде чем уверовать в свою непрекращающуюся усталость, нелишне провериться и сдать анализы. Может, ваши силы подточила какая-то инфекция. Или вы просто много нервничаете, волнуетесь, берете на себя большую ответственность - вот организм и бунтует. Спите, гуляйте, полноценно питайтесь - звучит банально, но это работает. И побольше положительных эмоций! Новое хобби, давно запланированное путешествие... Да мало ли кругом интересного!

Авитаминоз

Витаминная недостаточность есть у всех, убеждают нас врачи. И фармацевтическая промышленность не дремлет, выпуская все новые и новые препараты. Растворимые, разноцветные, жевательные - витамины нужно пить круглый год, иначе будет ну очень плохо, уверяют нас.

Начнем с того, что авитаминоз (полное отсутствие в организме одного или нескольких витаминов) сейчас мало у кого есть. Дефицит может быть, с этим никто не спорит. Но это еще не повод запасаться мешками таблеток.

Что делать. Постоянный прием витаминных препаратов - спорный вопрос. Задумайтесь, чего ради вы это делаете: для здоровья или чтобы не отстать от моды? Ведь переизбыток витаминов может привести даже к более серьезным последствиям, чем их недостаток. Гораздо проще пересмотреть свой рацион и принимать поливитаминные препараты курсами: весной и осенью. Это хотя бы безвредно.

Повышенный холестерин

Как, у вас он разве не повышен? Не может быть! Наверняка вы давно живете на гране инфаркта и даже не подозреваете об этом! Навсегда забудьте о яичнице и бутербродах с маслом и переходите на специальные йогурты. Разве не в этом нас убеждает реклама? А врачи постоянно напоминают, что в рейтинге популярных хворей сердечно-сосудистые заболевания занимают почетную первую строчку.

Что делать. Повышенный холестерин - это действительно риск для развития атеросклероза и появления сердечных проблем. Проверить его уровень можно, сдав анализ крови на липидный профиль, который подскажет, сколько хорошего (высокой плотности) и плохого (низкой плотности) холестерина у вас в организме. Но всем и каждому проверять свой липидный профиль вовсе не обязательно. Достаточно делать такой анализ раз в год после 40 лет.

Если холестерин у вас в крови зашкаливает, не надейтесь на чудо-йогурты как на панацею от всех бед. Просто измените характер питания и образ жизни. Для многих этого вполне достаточно. Поменьше углеводов и насыщенных жиров, больше овощей и фруктов, рыбы и цельнозерновых продуктов, прогулок на свежем воздухе, посильной физической нагрузки, и живите долго и счастливо.

Гарднереллез

Излюбленная «страшилка» врачей частных гинекологических клиник, которыми они пугают неискушенных в этом вопросе пациенток. На самом деле гарднереллез, вызывающий обильные серовато-белые выделения с неприятным запахом, является... дисбактериозом влагалища. И возникнуть он может на фоне простуды, смены климата, беременности, стресса, приема антибиотиков, которыми иные не слишком добросовестные гинекологи как раз и пытаются гарднереллез лечить. Чем только усугубляют ситуацию.

Годами ходят по врачам и те, у кого находят уреаплазму и микоплазму - микроорганизмы, которые, как и гарднереллы, на самом деле являются естественными обитателями нашего организма и могут стать причиной воспаления только в исключительных случаях.

Что делать. Обращаться лишь в хорошо себя зарекомендовавшие, желательно государственные медицинские центры и только тогда, когда вас действительно что-то беспокоит. Без показаний и конкретных жалоб делать анализы просто так, на всякий случай не стоит. Если, конечно, не хотите стать пожизненным пациентом одной из многочисленных ныне и недешевых гинекологических клиник.

Хеликобактер пилори

Еще одна «страшилка». Но на сей раз врачей-гастроэнтерологов. Многие из них убеждены: именно эта бактерия, обитающая в желудке, вызывает язву желудка и гастрит. На самом деле эту теорию разделяют далеко не все врачи. Многие из них убеждены: абсолютное значение Helicobacter pylori придавать не стоит. Его наличие не объясняет многих, связанных с обострением язвенной болезни вопросов: чем, например, вызвана их сезонность; почему у людей «трудных» профессий, сопряженных с большой психологической нагрузкой (диспетчеры, шоферы, работники вахтовой службы), язвенная болезнь возникает на 15-20% чаще, чем у других? К тому же есть язвенники, у которых Helicobacter pylori вообще отсутствует.

Что делать. Не паниковать. И для начала пройти обследование (если вас часто мучают изжоги и неприятные ощущения в области желудка). В конце концов можно сдать дыхательный тест на наличие Helicobacter pylori. Но даже если у вас эту бактерию найдут, не спешите пить горстями антибиотики. На сегодняшний день есть и другие, гораздо более безобидные и действенные способы справиться с гастритом и язвенной болезнью. Главное - найти грамотного врача.

Зашлакованность

Шлаки - настоящий бич нашего века. Интернет пестрит объявлениями о «мгновенном очищении организма». БАДы, гомеопатия, гидроколоноскопия - есть варианты на любой вкус. «Почиститься» теперь предлагают и в обычной поликлинике. Самое интересное, что никто эти токсины в глаза не видел и не может внятно ответить на вопрос: какие они?

Что делать. Противостоять засилью агрессивной рекламы сложно, но можно. На приеме у врача помните о том, что природа сама позаботилась об очищении вашего организма. Если у вас нет проблем со стулом, никакая «очистка» вам не нужна. Если у вас запоры, дисбактериоз, врач может предложить гидроколоноскопию, но только если для этой процедуры нет противопоказаний. В кишечнике могут быть доброкачественные опухоли, полипы, дивертикулы, при которых гидроколоноскопия не только не показана, но и опасна. К тому же при слишком частом использовании этой процедуры из кишечника (чья слизистая меняется каждые 2-3 дня и без инородных вмешательств) выводится масса жизненно необходимых веществ (жирные аминокислоты, полезные бактерии, витамины группы В и К), нарушается его микрофлора. Чрезмерное увлечение гидроколонотерапией чревато и различными нарушениями процесса пищеварения, что, в свою очередь, может вести к нарушению стула, повышенному газообразованию.

Препараты с желчегонным эффектом тоже не так просты, как кажется. Вкупе с камнями в почках они могут вызвать закупорку желчных протоков и некроз поджелудочной железы. Оно вам надо? Вряд ли. Без УЗИ органов брюшной полости никаких лекарств, травяных настоев и БАДов лучше не принимать. Иначе к мнимым проблемам со шлаками прибавятся настоящие.

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