Диета восточная - сытная

Мы уже говорили о том, что для того, чтобы расстаться с несколькими лишними килограммами, совершенно не требуется голодать, главный упор следует сделать на снижение калорийности своего пищевого рациона. О том же самом говорят и специалисты в области питания с Востока, они предлагают нашему вниманию диету, калорийность которой не превышает 1700 ккал в сутки, что не делает ее настоящим испытанием для нашего организма.

От недостатка витаминов нам также страдать не придется, ведь эта диета включает в себя большое количество свежих овощей, а в ее основе лежит рис, посредством которого организм будет снабжен всеми необходимыми питательными веществами, и очистится от токсинов. Рассчитана диета на неделю.

День первый.

Завтрак: сто пятьдесят граммов свежей белокочанной капусты и стакан минеральной воды.

Обед: Четыре столовых ложки отварного риса, сто пятьдесят граммов салата из свежей моркови, заправленного растительным маслом и стакан минеральной воды.

Ужин: сто пятьдесят граммов отварной рыбы, зеленый салат, небольшой кусочек хлеба и стакан минеральной воды.

День второй.

Завтрак: тарелка рисовой каши, сваренной на молоке и чашка чая.

Обед: двести граммов отварной рыбы, салат из яблок, апельсинов, бананов, стакан апельсинового или персикового сока.

Ужин: двести граммов отварного мяса нежирных сортов, небольшой кусочек хлеба, четыре листочка салата, сбрызнутых лимонным соком, один апельсин, стакан минеральной воды.

День третий. Завтрак: двести граммов фруктового салата (яблоки, бананы, апельсины) и стакан апельсинового сока.

Обед: двести пятьдесят граммов отварной фасоли, сто пятьдесят граммов салата из белокочанной капусты, заправленного растительным маслом, небольшой кусочек хлеба и стакан минеральной воды.

Ужин: двести пятьдесят граммов жареных грибов, одна картофелина небольшого размера, компот из кураги или сушеных яблок.

День четвертый. Завтрак: один стакан яблочного сока, по одному яблоку и апельсину, один хлебец.

Обед: двести граммов отварного риса с курагой, одно большое яблоко и стакан минеральной воды.

Ужин: двести граммов отварной рыбы, одно печеное яблоко, чашка травяного чая.

День пятый.

Завтрак: тарелка рисовой каши, сваренной на молоке и чашка травяного чая.

Обед: двести граммов салата от отварной свеклы и изюма, небольшой кусочек хлеба и компот из кураги.

Ужин: двести граммов отварного риса с курагой или изюмом, курага из сваренного компота, один рисовый хлебец и чашка травяного чая.

День шестой.

Завтрак: сто пятьдесят граммов салата из свежей моркови с изюмом и растительным маслом, один кусочек из муки грубого помола и стакан минеральной воды.

Обед: двести граммов салата из свежих овощей (капуста, морковь, листовой салат, зеленый лук), небольшой кусочек хлеба и стакан яблочного сока.

Ужин: сто граммов вареного риса с черносливом, салатные листья, ½ грейпфрута, стакан минеральной воды или чашка травяного чая.

День седьмой. Завтрак: двести пятьдесят граммов фруктового салата (яблоки, курага, чернослив), стакан минеральной воды, который можно заменить чаем.

Обед: сто пятьдесят граммов риса, сваренного с кусочками свежих фруктов и одной столовой ложкой меда, один стакан минеральной воды или травяного чая.

Ужин: сто пятьдесят граммов отварной рыбы или курицы, двести граммов салата из морской капусты, небольшой кусочек хлеба.

Запить трапезу следует стаканом минеральной воды или чашечкой чая.

Также, восточные диетологи советуют не забывать про физические нагрузки, употреблять пищу, соответствующую сезону, питаться только натуральными продуктами и т.д.

Также, трапезничать следует лишь тогда, когда подскажут ваши внутренние часы, а перед каждым приемом пищи, следует в течение одной минуты глубоко подышать.

www.gen.su