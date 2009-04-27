В Украине открылся первый семейный центр

В поселке городского типа Яблунив Косивского района Ивано-Франковской области открылся первый в Украине семейный центр, созданный на средства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Об этом сообщили УНИАН в Косивской райгосадминистрации.

Создание центра стоило 360 тыс. грн. Семейный центр обустроен при Яблунивский районной больнице, которая обслуживает 22 тысячи населения, среди них 3 тысячи детей.

В центре есть "кабинет здорового ребенка", в котором можно узнать о преимуществах вскармливания грудным молоком младенцев, подготовиться к партнерским родам, получить консультацию о лечении и воспитании детей. Также обустроена комната для партнерских родов.

22-23 апреля в Косивском районе находилась делегация ЮНИСЕФ во главе с представителем ЮНИСЕФ в Украине Джереми ХАРТЛИ, который выразил убеждение, что семейный центр хорошо себя зарекомендует и станет успешным, а его опыт будет распространяться по Украине.