5 спасительных витаминов

Более 75% женщин не получают достаточного количества витаминов или минералов в течение дня. Прием мультивитаминов в такой ситуации – правильный выбор, однако он не может заменить богатую нужными веществами диету, которая может дать вам полный спектр витаминов и минералов, снижающих риск различных заболеваний.

1. Витамин D

Присутствие витамина D в организме укрепляет кости, повышает иммунитет и, возможно, препятствует росту новообразований. Выпивайте в день 2 стакана молока, специально обогащенного этим витамином.

2. Магний

Низкий уровень магния в организме вызывает менструальные боли и мигрени, повышает риск сахарного диабета. Восстановить уровень магния просто. Для начала попробуйте регулярно питаться. Недавнее исследование доказало, что у тех, кто питается 5 раз в день (завтрак, обед, ужин и два перекуса), уровень магния в организме соответствует норме. В отличие от тех, кто пропускает какой-либо прием пищи.

3. Железо

Недостаточное количество железа в организме приводит к анемии, потере волос и быстрой утомляемости. Что же делать? Срочно включать гриль! В 100 гр мяса содержится 20% суточной нормы железа. Железо содержат соевые бобы, тофу и шпинат. Для улучшения усвояемости железа организмом употребляйте мясо с овощным салатом.

4. Кальций

Кальций полезен не только для костей. Исследователи выяснили, что достаточное количество кальция в способно вполовину снизить уровень влияния ПМС на настроение и болевые ощущения женщины. Кальций, по мнению ученых, значительно снижает риск гипертонии. Начните день с овсяных хлопьев и стакана молока – и вот уже вы употребили приблизительно 51% от ежедневной нормы кальция (по сравнению с теми, кто пропускает завтрак или завтракает по-другому).

5. Фолиевая кислота

Низкий уровень фолиевой кислоты в организме, по мнению ученых, ведет к увеличению риска сердечных приступов и рака толстой кишки. Ешьте больше овощных салатов. Во время беременности принимайте специальные витамины, содержащие фолиевую кислоту.

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