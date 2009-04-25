Грецкие орехи снижают риск заболевания раком груди
09:12, 25 апреля 2009Страна
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И замедляют рост опухоли
Грецкие орехи снижают риск заболевания раком груди, сообщили ученые Школы Медицины Университета Маршалла в Хантингтоне, Западная Вирджиния. Этот сорт орехов содержит омега-3 жирные кислоты, антиоксиданты, флавоноиды и фитостерин - элементы, помогающей уменьшить возможность заболевания, а также замедляющие рост опухоли.
Всего 56,7 г орехов в день достаточно для достижения подобного результата. Помимо этого, употребление грецких орехов положительно влияет на сердечнососудистую систему, делая артерии более эластичными, сообщает BBC.
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