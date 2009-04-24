Чернобыльцы Буковины требуют средств на лечение

Свыше 100 пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС жителей Сторожинецкого, Герцаивского, Кельменецкого, Глибоцкого районов Буковины и Черновцов пикетировали Черновицкую облгосадминистрацию под лозунгами «Мы еще живы! Не дождетесь», «Жду жилье 23 года».

Как передает корреспондент УНИАН, акцию протеста организовало областное объединение «Чернобыльцы Буковины».

Участники акции требовали от властей обратить внимание на то, что в этом году уменьшено финансирование программы обеспечения чернобыльцев жильем, а расходы на оздоровление и питание остались на уровне прошлого года, хотя, по их словам, «лекарства и продукты подорожали в два и больше раз».

К пикетирующим вышел председатель Черновицкой ОГА Владимир КУЛИШ, который поручил своему заместителю Александру ГРУШКО при участии начальников отраслевых управлений ОГА организовать встречу с чернобыльцами, на которой должны быть определить пути решения проблем на региональном уровне и разработать совместное обращение к руководству государства с предложениями о решении тех проблем, которые нуждаются во вмешательстве центральных органов власти.

Статус пострадавших в результате аварии на ЧАЭС имеют почти 20 тысяч буковинцев.