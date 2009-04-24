Антиникотиновые жвачки могут привести к раку полости рта

Со ссылкой на результаты недавнего исследования журналист The Times Марк Хендерсон пишет о том, что антиникотиновые жвачки, ингаляторы и таблетки, призванные помочь человеку бросить курить, сами могут стать причиной рака полости рта.

Исследование было проведено Май-Тек Техом из Университета Лондона, и его итоги были опубликованы в журнале Public Library of Science One.

Британские ученые отмечают, что никотин даже в небольших количествах может способствовать развитию раковых опухолей в слизистой оболочке ротовой полости. Особенно этому могут способствовать небольшие физические повреждения оболочки.

Ежегодно, пишет Хендерсон, в Великобритании раком ротовой полости заболевает порядка 5 тысяч человек, среди причин обычно называют жевательный табак и алкоголь. Как правило, опухоль удается выявить уже на поздней стадии, что уменьшает шансы на эффективное лечение. Май-Тек Тех надеется на то, что результаты нового исследования будут способствовать более успешному обнаружению ранних симптомов.

Так или иначе, замечают исследователи, в антиникотиновых средствах уровень вредных канцерогенных веществ значительно меньше, чем в обычных сигаретах, поэтому следует продолжать делать все, чтобы избавиться от пагубной привычки. Они рекомендуют сходить на дополнительное обследование к врачу, внимательно следовать инструкциям к этим средствам и не злоупотреблять ими.

likar.info