В Тернополе определены места, где запрещено распивать алкоголь

Тернопольский горисполком определил места, где запрещено распивать алкоголь.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе мэрии, в принятом решении в список таких мест попали детские площадки, общественный транспорт, лифты и таксофоны, места проведения массовых мероприятий, заведения здравоохранения, учебные и образовательно-воспитательные заведения, закрытые спортивные сооружения, помещения органов местного самоуправления и других государственных учреждений. В решении указано, что в перечисленных местах запрещено распивать пиво и любые слабоалкогольные напитки.

Также своим решением члены горисполкома запретили продажу алкоголя в местах проведения спортивных соревнований и других массовых мероприятий, в учебных заведениях, а также в специализированных заведениях торговли, которые продают товары детского ассортимента или спортивные товары.

Контроль за выполнением данного решения возложен на правоохранительные органы и налоговую инспекцию.