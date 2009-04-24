Закон об усилении социальной защиты больных СПИДом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон “О внесении изменений в Закон Украины “О предотвращении заболевания синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД) и социальной защите населения”.

Об этом говорится на официальном сайте Президента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 14 апреля. Им исключена из Закона “О предотвращении заболевания синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД) и социальной защите населения” статья 22, вместо этого статья 21 дополнена положением, в котором предусмотрено, что оба родителя инфицированных СПИДом детей, а также лица, их заменяющие, имеют право на получение ежегодного отпуска в летнее или другое удобное для них время.

Также они имеют право на совместное пребывание в стационарах с детьми в возрасте до 14 лет с освобождением на это время от работы с выплатой помощи по временной нетрудоспособности в связи с уходом за больным ребенком; сохранение за одним из родителей в случае увольнения его из работы в связи с уходом за ребенком в возрасте до 16 лет непрерывного трудового стажа для начисления помощи по временной нетрудоспособности при условии устройства на работу до достижения ребенком указанного возраста.