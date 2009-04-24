Не все сахара одинаковы

Ученые Калифорнийского университета в Дэвисе пришли к выводу, что потребление большего количества фруктозы более опасно для организма, чем того же количества глюкозы, пишет Time.

В частности, злоупотребление фруктозой в большей степени способствует развитию сердечных заболеваний и диабета, говорится в статье.

Авторы исследования рекомендовали 32 добровольцам с избыточным весом в течение 12 недель пить напитки на основе глюкозы или фруктозы.

По окончании эксперимента нежелательные изменения функции печени и отложения жиров были выявлены только у людей, потреблявших напитки с фруктозой.

"Это говорит о том, что не только не все жиры одинаковы, но и не все углеводы в нашем рационе одинаковы", - утверждает ведущий автор исследования Питер Хавел, профессор Калифорнийского университета в Дэвисе, изучающий вопросы питания.

Но не стоит пытаться применить эти знания при выборе сладостей в продуктовом магазине, предупреждает автор статьи Элис Парк, так как изделия с преобладанием глюкозы найти нелегко. В основном в магазинах продаются продукты на основе сахарозы, в которой глюкоза и фруктоза сочетаются в соотношении 50:50 или кукурузного сиропа с преобладанием фруктозы. Кулинары отдают предпочтение фруктозе потому, что она слаще глюкозы, говорится в статье.

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