Аллергия: мифы и действительность

Жизнь аллергика часто напоминает фильм ужасов. Кусочек шоколадки, рюмочка шампанского, благоухающий флакон духов, букет первоцветов оборачиваются для страдальцев горючими (в прямом смысле слова) слезами. Источник бед во всех случаях был один и тот же - аллергия, одна из самых коварных и самых загадочных болезней, занимающая одно из первых мест по количеству самых разнообразных заблуждений. Судите сами.

Заблуждение первое. Во всем виновата плохая наследственность

Специалисты это мнение не разделяют. Конечно, наследственная предрасположенность в развитии аллергии - одно из определяющих обстоятельств. Но и другие причины сбрасывать со счетов не стоит. Неслучайно аллергию часто называют болезнью цивилизации. «Удобряя» пищу консервантами, изобретая новые химические препараты (будь то сильнодействующие лекарства или сверхпрочные виды краски), человечество само создает себе среду, в которой невозможно жить. Если раньше аллергиков можно было пересчитать по пальцам, теперь этим недугом только в Москве страдает каждый четвертый.

Заблуждение второе. Не почувствовать аллергию невозможно

Если бы! Коварная болезнь все чаще маскируется под банальный насморк, простуду, ОРЗ, бронхит. Человек может годами лечиться сильнодействующими лекарственными препаратами и не подозревать об истинном источнике своих бед.

Практически невозможно вычислить заранее и истинного возбудителя аллергии. Одних известных медикам аллергенов около 20 тысяч! Домашняя и книжная пыль, шерсть животных, цветущие деревья и травы, мясо, фрукты, овощи, приправы... Этот список постоянно растет.

Заблуждение третье. Аллергия чаще всего обостряется весной, когда все вокруг цветет

Если речь идет о поллинозе (аллергия на пыльцу), то чихать и кашлять многие аллергики продолжают и летом, когда вслед за «деревянным» поллинозом наступает «травяной». В июне-июле к древесным агрессорам добавляются травяные: распространенные в сельской местности тимофеевка, овсяница, рожь, овес, пшеница, а также хорошо известные каждому городскому жителю сорные травы (амброзия, крапива, лебеда, одуванчик, полынь), которые продолжают портить аллергикам жизнь аж до конца сентября.

Ну а уж аллергия на пыль - явление и вовсе круглогодичное, не зависящее от погоды и времени года. По некоторым данным, число страдающих ею граждан составляет 45-85% от общего количества всех аллергиков, вместе взятых. При этом основной аллерген, отравляющий многим жизнь, передается пылевым клещом (сапрофит) отнюдь не во время укуса, а содержится в их... фекалиях. Один только клещ выделяет в день около 15 таких «ядовитых» шариков.

Заблуждение четвертое. Аллергия - это сбой иммунитета

На самом деле механизм возникновения аллергии до конца не изучен. Так, поллиноз считается защитной реакцией организма на вторжение специфических аллерген-белков, в больших количествах содержащихся в зернах цветочной и древесной пыльцы. В ответ на нежелательное вторжение в кровь выбрасывается определенное количество клеток-киллеров и специфических антител. Чем выше их концентрация, тем реакция острее и тем тяжелее ее переносит человек.

Заблуждение пятое. Из растений самые слезоточивые - яркие цветы с сильным запахом

И это не так. Вопреки бытующему мнению, опыляемые насекомыми растения менее опасны: вредоносную пыльцу они продуцируют в гораздо меньших количествах. А посему цветочная аллергия не столь распространена. Враг номер один для аллергика - разлетающаяся на большие расстояния пыльца ветроопыляемых растений, к которым относятся все деревья. Именно она, по словам специалистов, чаще всего и является основным источником аллергических бед. Самыми зловредными считаются орешник, береза, тополь, сосна, ольха, ива, каштан, дуб, вяз, липа. Из-за неровной, рифленой поверхности и микроскопического размера их пыльцевых зерен, прочно оседающих в носоглотке и легких. Более крупная пыльца ели, пихты, кедра, сосны провоцирует аллергию гораздо реже.

Заблуждение шестое. Если в детстве у человека не было аллергии на пыльцу, то она и не проявится

Увы, поллиноз - болезнь наследственная. Даже если все детство вы спокойно резвились среди одуванчиков и наслаждались ароматом цветущего жасмина, годам к 25 аллергия на пыльцу обязательно заявит о себе. Больше всего не повезло тем, кто родился в период цветения злаковых трав или покрытосеменных деревьев. Ученые обнаружили интересную закономерность: если последние три месяца внутриутробной жизни и шесть первых с момента появления на свет пришлись на осень или зиму, проявление поллиноза у такого ребенка будет значительно слабее. Даже в том случае, если он - потомственный аллергик.

Заблуждение седьмое. Предотвратить сезонное обострение аллергии невозможно

Кто вам такое сказал? Специалисты убеждены: к трудному сезону можно и нужно готовиться заранее. Один из последних и наиболее эффективных - метод специфической гипосенсибилизации, заключающийся в введении в период затишья болезни небольших доз аллергена под кожу или под язык. Благодаря такой «прививке» в организме страдающего аллергией человека формируется устойчивость к раздражителю. Связываясь с ответственными за возникновение атопии антителами, аллерген нейтрализует их. Согласно легенде, подобным же образом приучал себя к малым дозам яда Наполеон и не умер, когда его пытались затем отравить. Об эффективности лечения методом гипосенсибилизации свидетельствует и современная медицинская практика. После такой процедуры выздоровление наблюдается в восьми (!) из десяти случаев.

Недавно к уже стандартным тестам на растительную аллергию прибавился новый, продвинутый метод шведской диагностики Pharmacia Diagnostics с тестом Phadiatop, позволяющим выявить наследственную аллергию на самых ранних ее стадиях. Для этого достаточно капли крови, в которую добавляют смесь небольшого количества самых разных аллергенов. Если наблюдается реакция хотя бы на один из них, сомнений быть не может: аллергия у человека есть. А вот на что именно, нужно разбираться более детально, протестировав его на максимально большее количество аллергенов.

Аллергику на заметку

Избавиться от аллергии, увы, невозможно. Но облегчить себе жизнь для аллергика - задача вполне реальная. Нужно лишь соблюдать ряд простых, но действенных правил:

По возможности откажитесь и от некоторых овощей и фруктов. Если у вас аллергия на пыльцу березы, яблони, лещины и ольхи, будьте особенно осторожны при употреблении яблок, черешни, слив, персиков, моркови, картофеля, киви. Если ваш бич - лебеда, ограничьте в своем рационе шпинат и свеклу. Если кашляете и чихаете в период цветения полыни, следует ожидать аллергии на цитрусовые, цикорий, семечки, масло, халву, мед. И никаких булочек! На весенний период (сезон обострений аллергии) из ежедневного рациона этот продукт, равно как и крупы, макаронные изделия, несвежий хлеб, печенье, тем, кто страдает аллергией на домашнюю пыль, лучше изъять. Не стоит им также употреблять в пищу и продукты, содержащие дрожжи и плесень (пиво, квас, шампанское, виноградное вино, яблочный и виноградный соки, различные сыры). Последние исследования показывают, что сенная лихорадка выступает в паре с аллергией на латекс. На время цветения деревьев и трав старайтесь не использовать резиновые перчатки, презервативы, латексные купальные шапочки, колготки с лайкрой, а маленьким детям реже давайте соску. Провокаторами поллиноза могут стать и домашние растения. Особенно опасны в этом отношении фикус, бегония, плющ обыкновенный, жасмин мадагаскарский, хризантема, диффенбахия, герань. Займитесь профилактикой желудочно-кишечных заболеваний и дисбактериозов - одной из основных причин аллергии. Постарайтесь избегать стрессов. Они подавляют иммунитет и делают вас уязвимым для аллергии. Отчаиваться нет причины. Тем более что надежда на светлое будущее без весеннего слезо- и соплетечения у вас все-таки есть. После 45 лет, когда «деревянная» и «травяная» аллергия идет на убыль.

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